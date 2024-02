Bloquinhos e fanfarras mantêm a tradição do apelo familiar no Carnaval | A TARDE

Ontem os foliões desceram para curtir os bloquinhos e fanfarras e usaram toda sua criatividade nas roupas para iluminar a festa. De homem-aranha a freira de filme de terror, o circuito Sérgio Bezerra foi o palco do último aquecimento antes do Carnaval começar.

Clássicos e novidades da folia foram entoados por instrumentos de sopro e percurssão, enquanto muitas famílias apresentavam para suas crianças o que é a festa momesca. Para o fundador do grupo Habeas Copos, Sérgio Bezerra, esse apelo familiar é um dos pontos forte da folia das fanfarras.

"Nós, da banda do Habbes Copos, nos orgulhamos muito de estarmos fazendo esse Carnaval, que é a cara da Barra, é o Carnaval que a família da Barra aderiu e prestigia. Os bloquinhos e as fanfarras tem seu lugar garantido no Carnaval basta ver a quantidade de pessoas que foram prestigiar as apresentações".

O casal de autônomos Leandro Silva e Rafaela Barreiro aproveitaram o festejo mais tranquilo para levar a filhinha de 5 anos para a folia. "É o primeiro dia que ela vem esse ano, mas ano passado trouxemos também. Aqui é mais tranquilo, mais família, justamente por isso escolhemos trazer ela esse dia. Se ela gostar pretendemos continuar trazendo".

Teve curtição para família, mas também teve rolê para quem estava de olho na paquera. O trio de psicólogas - composto por Ana Carolina Lins, Andressa Falcão e Letícia Hage - foi fantasiado com as plaquinhas de "fatura fechada".

"A gente passa o ano inteiro tentando manter as nossas contas em dia. E aí, dificilmente a gente consegue. Então, a gente teve a nossa ideia de, pro carnaval desse ano, a gente minimamente conseguir se organizar de fatura fechada", conta Ana.

Mas o traje tem a ver com romance também. Ela explica a relação. "Pra algumas pessoas a fatura está fechada, porque somos fiel a ficante, mas pra outras a gente faz uma exceção e abre a fatura na hora".

O quinto e último dia de pré-Carnaval chegou ao fim. Na tarde desta quinta-feira, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, BaianaSystem e Ilê Aiyê, na Praça Castro Alves, vão dar início a festa momesca. Agora, a fantasia do Carnaval já é realidade.