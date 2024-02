Bruno exalta blocos afros para folia deste ano: ‘Principal ativo’ | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) destacou a importância da valorização dos blocos afros para a realização do Carnaval de Salvador. Segundo o gestor, as entidades são o principal ativo da cidade quando o assunto é a folia momesca e disseminação da cultura negra para o resto do país. A declaração foi dada durante o lançamento do Carnaval 2024 na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, nesta terça-feira, 23.

Bruno ressaltou que as entidades completam neste ano marcas históricas de fundação, como é o caso dos Filhos de Gandhy, Olodum e Ilê Aiyê.



“Ano passado fizemos um grande Carnaval no Centro e esse ano será melhor ainda. Em 2024 chegou a hora de render e de agradecer aos blocos afros da nossa cidade por tudo que eles representam e pelas transformações que eles fazem nas suas comunidades. Esse ano, os Filhos de Gandhy completam 75 anos de existência. O Olodum, 45 anos. O meu Malê de Malê, do qual sou sócio remido há 25 anos, também completa 45 anos. Adriana Portela, a nossa banda Didá, completa esse ano 30 anos. E o nosso Ilê Aiyê, 50 anos de resistência, de luta e defesa do povo negro. Não poderia ser outro o tema do carnaval que não Salvador Capital Afro. Não poderia ser outra as nossas homenagens que não aos blocos afros. E graças a Deus, esse carnaval vem pra coroar toda uma estratégia que nós construímos desde o início do nosso mandato”, afirmou o prefeito.



Bruno relembrou decisão de consolidar Salvador como a capital afro, como “uma decisão acertadíssima”.

“Ela é a cidade mais negra das Américas, foi uma decisão acertadíssima. O Muzenza completa 43 anos. Esse era o nosso principal ativo e nunca foi potencializado. Nós nunca nos apresentamos com o que nós tínhamos de melhor, que era a nossa negritude. E nós dizemos isso, posicionamos Salvador no Brasil e no mundo, onde a gente chega hoje, e qualquer apresentação da prefeitura está ali estampado, capital afro. Temos muito orgulho disso, e temos sim motivos para nos orgulhar, ao longo de toda a história e da nossa existência. E foi justamente esse trabalho que foi feito arduamente durante o ano de 2023”, disse.



“Praticamente garantimos o verão o ano todo, nos períodos de baixa estação, que era o nosso desafio, conseguimos manter os nossos hotéis cheios, a cidade com milhares de visitantes e turistas, e chegou o mês de novembro marcado por uma caminhada no dia 20 de novembro da Consciência Negra. E nós fizemos, no mês de novembro, uma série de atividades de eventos chamando a atenção do Brasil e do mundo para combater o racismo, para combater a intolerância, para defender as virtudes e as qualidades do povo negro”, pontuou.



O prefeito relembrou ainda a visibilidade adquirida pela capital baiana com os eventos promovidos pela prefeitura, como a visita de grandes personalidades artísticas do mundo, como Viola Davis, Angela Bettis e Beyoncé.



Conseguimos atrair para cá a personalidade e, consequentemente, chamar a atenção do Brasil e do mundo. Teve aqui Viola Davis, Angela Bettis, e foi justamente por todo esse trabalho que nós fizemos, que Beyoncé, entre todas as cidades do mundo, ela escolheu Salvador para lançar o seu filme. Por que? Porque nós temos compromisso com políticas de reparação, com políticas de equidade social e, mais uma vez, Salvador teve destaque em todos os telejornais, em toda imprensa escrita e falada. A consequência disso é que ontem o Ministério do Turismo, que não é de um governo no qual nós fazemos parte, com toda independência e autonomia, colocou Salvador para o ano de 2024, como a cidade mais procurada do Brasil”, completou.