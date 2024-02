Bruno Reis sobe no trio e dança 'Perna Bamba' com Léo Santana | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, passou algum tempo aprendendo com a filha a coreografia do hit 'Perna Bamba', de Tony Salles e Léo Santana. Nesta terça-feira, 6, ele subiu no trio onde a dupla se apresentava no Pipoco, no circuito Orlando Tapajós, e apresentou ao público os passos que conseguiu aprender.

Com a chegada do prefeito, os artistas decidiram tocar o hit. "Aproveitar que o nosso prefeito Simpatia tá aqui", disse Tony, antes de começarem a cantar e do prefeito dançar. "O que é isso, Brunão?", brincou Léo Santana.

Confira o vídeo





Matheus Calmon | Ag. A TARDE