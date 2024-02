Camarote Acessível recebe idosos de Abrigo e Cras no Campo Grande | A TARDE

No domingo de Carnaval, 11, idosos do Abrigo Dom Pedro II e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Itapagipe puderam aproveitar a folia no Camarote Acessível do Campo Grande, voltado para idosos e pessoas com deficiência (PCDs). O local se transformou em uma grande roda de samba ao som de Psirico.

“Samba, minha tia! O Psirico é a banda preferida do Camarote Acessível. Eu quero saber qual é a tia que não sabe sambar aqui”, brincou Márcio Victor na passagem. De acordo com Júnior Magalhães, titular da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), que administra os centros, o Camarote tem estruturas essenciais.

Atendendo uma média de 400 pessoas por dia, o Camarote tem lanches, banheiros adaptados, rampas e intérpretes de libras. Este ano, o Camarote teve novidades, como equipe de cabeleireiros que oferecem penteados, tranças e fitagem sem nenhum custo.

Além dos cuidados com o cabelo, a Sempre está ouvindo os idosos para uma futura análise e registro dos dados que vão servir para a elaboração de políticas públicas e a realização de encaminhamentos para órgãos públicos quando necessário.

O Camarote está funcionando até a terça-feira, 13, das 12h às 20h, no Campo Grande, com capacidade diária para 120 idosos. Na Praça da Piedade, das 13h às 21h, recebe diariamente 150 pessoas com deficiência. Já em Ondina, das 17h às 3h, para 200 idosos e pessoas com deficiência por dia. Da quinta-feira de carnaval a sábado, os Camarotes Acessíveis disponibilizados pela Sempre para idosos e PCDs receberam 857 pessoas.