Campanha contra racismo garante registro de denúncias no Carnaval

Em todos os locais, equipes multidisciplinares estão prontas para atender denúncias e fornecer apoio à população - Foto: Marco Zero/GOVBA

O Centro de Referência Nelson Mandela, vinculado à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), lançou a campanha “Com Racismo não tem folia”, que oferece acolhimento e registro de denúncias de racismo e intolerância religiosa durante o Carnaval de Salvador.

O serviço está disponível em postos fixos no circuito Osmar (Campo Grande), circuito Dodô (Barra-Ondina), no Plantão Integrado (Av. Carlos Gomes) e em uma unidade móvel na Praça Municipal, funcionando até terça-feira (4). Em todos os locais, equipes multidisciplinares estão prontas para atender denúncias e fornecer apoio à população.

A secretária da Sepromi, Ângela Guimarães, reforçou a importância dessa iniciativa no Carnaval: “Faz parte de um conjunto de ações integradas do Governo do Estado na promoção da nossa cultura. Um Carnaval de diversidade, mas também de proteção e cuidado.”

Além do atendimento presencial, equipes especializadas percorrem os circuitos das 10h às 22h, distribuindo materiais informativos e orientando os foliões.

Essa ação garante um espaço seguro para todos, promovendo o combate à discriminação e ampliando o acesso da população a serviços de proteção. Para mais informações, ligue (71) 3117-7448