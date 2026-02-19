Menu
HOME > CARNAVAL
REENCONTRO

Cantor para trio, faz declaração e chora após um mês sem ver a namorada

Artista se apresentava no Circuito Dodô quando protagonizou o momento apaixonado

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/02/2026 - 10:44 h

Artista se apresentava no Circuito Dodô quando protagonizou o momento apaixonado
Durante desfile no Carnaval de Salvador, o cantor Guga Meyra se emocionou e chorou após reencontrar a namorada, Maria Vitória, que trabalhava em um camarote no circuito Dodô (Barra-Ondina).

O momento foi registrado na última segunda-feira, 16, enquanto o artista puxava um trio pipoca, sem cordas. Ele pediu, ao avistar a companheira, para o motorista reduzir e fez uma declaração pública.

“Uma salva de palmas para minha namorada que está trabalhando aqui no camarote. Meu amor, eu te amo! Já tem mais de um mês que eu não vejo essa mulher. Não vejo a hora da Quarta-Feira de Cinzas chegar”, falou o artista.

A intensa agenda de compromissos durante a folia não estava permitindo o casal se encontrar. Ambos atuam profissionalmente no Carnaval. Do camarote, Maria Vitória também chorava e fez um coração com as mãos para o cantor, que precisou fazer uma pausa para enxugar as lágrimas.

Os dois foram aplaudidos pelo público.

Veja o momento:

Tags:

carnaval Guga Meyra

