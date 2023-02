A Dama brinca e diz que Xanddy não "soca fofo"

A cantora Alanna Sarah, mais conhecida como ‘A Dama do Pagode’, fez uma pergunta um tanto quanto pessoal ao cantor Xanddy Harmonia, durante a passagem do artista pelo circuito Osmar, no Campo Grande, nesta terça-feira, 21.

"Xanddy, a Carla disse que você não é o tipo de cara que soca fofo, não é?", disse a cantora, ao brincar com o título de uma das suas canções de sucesso. De prontidão, Xanddy respondeu: "Aqui não, mamãe".

Em seguida, a Dama cantou a música "Soca Fofo", que foi acompanhada em coro pelos presentes no circuito. Na despedida da cantora, que estava em um camarote, Xanddy Harmonia disse que a artista logo vai "conquistar o Brasil".

Ele ainda destacou a representatividade da Dama para o cenário cultural e musical da Bahia.