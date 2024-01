Abadá de R$ 2 mil encalha e Gusttavo Lima desiste do Carnaval | A TARDE

O cantor sertanejo, Gusttavo Lima, que anunciou no passado que lançaria um bloco no carnaval, informou que em 2024 não vai ter um bloco no Carnaval de Salvador.

De acordo com o portal UOL, Lima decidiu não mais se arriscar na Bahia, e tem investido energia no Carnaval de Goiânia. O sertanejo vai participar do "3Ranchos Fest Folia", com show no dia 11 de fevereiro. Os fãs da Bahia terão a oportunidade de assistir ao artista apenas em camarotes. Gusttavo cantará no Camarote Villa e Camarote Club.

O que aconteceu em 2023?

Gusttavo Lima tentou emplacar o Bloco do Embaixador no circuito Barra-Ondina, em Salvador, sem êxito. O sertanejo cobrou R$ 2.000 por abadá e não conseguiu vender o suficiente para colocar o caminhão na rua.