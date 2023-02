Adolescente perdido na Barra se reencontra com familiares

Neste sábado, 18, um adolescente de 13 anos, que estava perdido na Barra, foi acolhido pela polícia. Assim que apresentado, as equipes iniciaram a pesquisa, encontraram os dados dos responsáveis e os acionaram.

Os agentes também registraram os dados do adolescente e entregaram a carteirinha do “Policialzinho Civil”, com todas informações sobre ele e seus responsáveis. O caso foi registrado pela delegada Lígia de Sá, que destacou a importância do documento lúdico.

“A criança ou adolescente que estiver portando essa carteirinha, caso se perca, a partir do QR-Code, a pessoa que localizá-la poderá ir a um dos postos da Polícia Civil nos circuitos, onde serão acessados os dados dos pais, será feito o contato e ela será entregue aos familiares com mais segurança e agilidade”, detalhou.

Em caso de crianças perdidas nos circuitos de Carnaval, os pais podem comparecer a um dos postos nos circuitos ou na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), em Brotas, para inserir os dados no sistema de Polícia Civil.

No ato, a criança recebe uma carteirinha de Policialzinho Civil, cujo documento lúdico compõe a campanha “Você também pode ser um guardião da infância”, realizada pela Dercca.