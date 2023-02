Advogada é presa após ser acusada de cometer injúria racial contra PM

Uma advogada foi presa em flagrante, no início da manhã deste sábado, 18, no circuito Osmar, durante o segundo dia de folia, após ser acusada de proferir injúrias raciais contra uma oficial da Polícia Militar em serviço.

A militar orientava a mulher, que tentava deixar um copo em um dos muros do posto policial. Insatisfeita com a orientação, a mulher começou a violência contra a PM com ofensas racistas, segundo informou a assessoria da Secretaria de Segurança Pública.

A mulher foi presa em flagrante e conduzida à Central de Flagrantes, na avenida Centenário, na Barra. Na unidade, ela teria continuado a ofender os policiais.

A suspeita foi autuada por injúria racial, crime equiparado ao racismo, e desacato a autoridade. Ela foi encaminhada para a Dercca e, após, para o Departamento de Polícia Técnica, onde passou por exames de corpo de delito. A presa passará por audiência de custódia.