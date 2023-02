Anitta destaca animação com retomada do carnaval: 'vai ser incrível'

A frente do seu bloco pela sétima vez no Carnaval de Salvador, Anitta falou sobre a sua ligação com a folia baiana e preparação para puxar o trio nesta sexta-feira, 17, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Ao Portal A TARDE, a cantora revelou que está animada com a retomada da festa após dois anos de suspensão por conta da pandemia.

"É muito tempo sem [festa] e, por isso, a cidade está tão cheia. Todo mundo querendo participar e eu acho que vai ser mais incrível ainda. A minha preparação é mais vocal, eu tenho uma médica que me acompanha. Dieta, essas coisas, eu não me preocupo, não. Academia também não estou nem aí. A minha preparação é mais vocal mesmo. O resto eu não ligo", declarou.

Anitta ainda falou sobre os artistas locais que são convidados a participar no seu bloco. Desta vez, a artista dividirá o trio com o Oh Polêmico.

"Os meus fãs, sempre que eu chego aqui, eles falam os artistas que gostam e que estão bombando. O Polêmico está com uma música que está bombando no Brasil inteiro não só aqui. Eu não sei a ordem dos trios, pode ser que não role, mas eu quero muito que dê certo porque eu amei. Ele é demais", afirmou.

A cantora também fez suas apostas para a música do carnaval. "Aqui em Salvador é um pouco diferente do que rola em outros estados. Aqui tem uma coisa diferente, bem mais carnaval, bem mais intensa. A da Ivete está vindo bem, a 'Cria da Ivete', a do Leo Santana com 'Zona de Perigo', e o Polêmico também está arrasando", listou.

Sobre os planos após a folia, a cantora reforçou que não vai dar uma pausa na carreira, mas sim tirar férias mais longas depois da conclusão de um trabalho.

null Leo Moreira | Ag. A Tarde

"Eu falei para o pessoal que ia tirar férias e aí vira tudo por um clique, né? Eu vou tirar férias por bastante tempo, por alguns meses. Depois do carnaval eu vou fazer um projeto e logo depois vou tirar férias. Mas ainda não sei o tempo que vou ficar. E pela primeira vez vou tirar férias longas", enfatizou a artista, que ainda aproveitou para mandar um 'beijo' para a equipe de A TARDE.