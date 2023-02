Aniversariante do dia, Lea T comemora retorno do carnaval pós-pandemia

Completando 41 anos em pleno domingo de Carnaval, a modelo e estilista Lea T, filha do lendário ex-jogador da seleção brasileira Toninho Cerezo, comemorou a sua presença na folia após o tempo de clausura por causa da pandemia.

Com residência na Itália, onde trabalha e ficou famosa após estrelar campanhas da marcas de grife como a francesa Givenchy e estampar a capa da revista Vogue, a modelo afirmou que ainda se assusta em ver tanta gente reunida, mas que vê isso como "um sinal" de melhora para os próximos anos.

"Carnaval está lindo. Estou tentando ainda entender essa quantidade de pessoas. Fiquei dois anos lá sozinha [Itália]durante a pandemia e essa gente toda assusta. Mas tá lindo e espero que isso seja bem gratificante pra Salvador, venho aqui desde sempre, conheço essa cidade e torço muito para que as pessoas possam se reerguer", pontuou.

Presente no Camarote Expresso 2222, onde a primeira-dama Janja roubou os holofotes nesta noite, Lea aproveitou pra tietar a esposa do presidente Lula (PT) e reafirmar a sua esperança no governo no petista.

"É uma honra conhecer a Janja, sou a maior fã dela. O Lula não preciso nem falar. Sou aquela chata que ama, acredita no PT e acha que as coisas vão mudando, é um processo evolutivo e é um grande prazer ver o que Lula vem fazendo com o governo dele", avaliou, fazendo uma comparação do momento anterior do Brasil, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o da Itália, onde a primeira-ministra Georgia Meloni governa à frente do FDL, partido de extrema-direita.

"Vivo entre aqui e a Itália e tenho visto aquele governo lá com a Giorgia Meloni, de uma direita conservadora, e aqui no Brasil vivemos a mesma coisa com o ex-presidente. Então fico muito emocionada de poder abraçar ela, pode conhecer, ver que ela é uma mulher que está atenta. Ver o Lula tendo diálogo com as pessoas de todas as realidades, eu acho que dá uma esperança e um conforto".