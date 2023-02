Associados esperam com ansiedade desfile do Afoxé Filhos de Gandhy

A expectativa é grande na concentração do bloco Filhos de Gandhy neste domingo, 19, pelo Carnaval de Salvador. Com o tema "Caboclos de pena & Encourados",, o bloco iniciou o cortejo no Largo do Pelourinho com o tradicional ritual do "Padê", no qual os foliões reverenciam o orixá Exú, guardião das ruas, e iniciam o desfile.

"É um momento de muita significação para nosso bloco, momento que a gente conecta com o simbolismo e a espiritualidade", disse o presidente do bloco Gilsoney Moraes.



Mário Jorge, que sai no Gandhy há 35 anos, diz ter esperado com ansiedade pela volta da festa. "A saudade era grande diante de toda a magia desse bloco A energia é maravilhosa e esse retorno marca a volta de uma tradição deste bloco que é muito lindo e tem um significado incrível", pontuou.

Fundado em 1949, o Filhos de Gandhy é tido como o maior afoxé do mundo e famoso pelas belas imagens do "tapete branco" que deixa no circuito durante o seu desfile.



o bloco iniciou o cortejo no Largo do Pelourinho com o tradicional ritual do "Padê" Rodrigo Tardio | Ag. A TARDE