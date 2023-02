BaianaSystem leva o Navio Pirata para a Avenida no domingo de Carnaval

Junto com o seu Navio Pirata, a banda BaianaSystem retorna ao Circuito Osmar, no Campo Grande, neste domingo, 19, para mais um dia do Carnaval de Salvador 2023. Puxando a pipoca, o grupo vai carregar uma massa de foliões na avenida mais tradicional da festa baiana.

O arrastão será comandado pelo músico Russo Passapusso, que tem a responsabilidade de desfilar na Avenida levando a mistura da guitarra baiana com o sound system, sistemas musicais criados e popularizados na Jamaica.

Criada em 2009, a BaianaSystem é conhecida pelo seu repertório crítico e por sucessos como "Playsom", "Lucro", "Barravenida parte 2" e "Capim Guiné".

Além da BaianaSystem, animam os foliões pipoca na Avenida, no domingo, cantores como: Tierry, Jau e Thiago Aquino. Entre as atrações do Circuito Dodô (Barra-Ondina), estão Seu Maxixe, Guga Meyra, Aila Menezes, Tayrone e Mr. Armengue.