Brown agita circuito Barra-Ondina por mais de oito horas

O cantor e compositor Carlinhos Brown seguiu sua participação no Carnaval de Salvador com uma apresentação que passou das oito horas na última sexta-feira, 17. Sob comando do trio Camarote Andante, o cacique agitou os foliões com grandes clássicos do carnaval e lançamentos de músicas inéditas do álbum 'Pop Xirê', que acaba de chegar às plataformas digitais.

O contratempo não desanimou os milhares de foliões que seguiam o cacique. Mesmo com o trio parado por quatro horas, o Camarote Andante agitou baianos e turistas. "O carnaval sempre vai surpreender, e a arte prevalece. Um trio precisou ser guinchado, e esperamos por quatro horas, mas não paramos de tocar um segundo sequer. Se tiver um, dois, três, ou um milhão de foliões, esses merecem o nosso respeito enquanto artista. Agradeço a recepção do público, que sempre me ajuda a serví-los com música. Fizemos uma folia de mistura e de muita alegria", disse Brown.

Durante o percurso, o artista inovou e surpreendeu os foliões, recebendo convidados especiais, como o músico Chico Brown, filho de Carlinhos. Ainda no Farol da Barra, Brown celebrou o casamento do cantor Paulinho Moska e a atriz Larissa Bracher. Ao som de "Muito Obrigado Axé", os noivos oficializaram a união. "Depois de 15 anos juntos, quisemos celebramos nosso amor, e não poderia ser de forma melhor. É uma alegria ter a luz e o brilho de Brown nesse momento tão especial e emocionante das nossas vidas. Ele é um sacerdote do amor, uma entidade musical e religiosa", afirmou a noiva.

Valorizando a cultura africana, o cacique recebeu os cantores angolanos, Yuri da Cunha e Príncipe. "Brown é uma pessoa de luz e amor. É um homem que tem a África como centro de todas as coisas. Eu, como africano, sinto uma enorme gratidão por estar com ele. Carlinhos é um digno representante do nosso continente, por isso, me sinto muito feliz de estar aqui, e poder, não só dá o que eu tenho, mas acima de tudo receber aprendizado desse grande mestre", disse Yuri. Ao lado do cantor, Brown lançou canções do novo álbum, Pop Xirê. Ao apresentar ‘Ajeum’, os artistas cantaram a fartura e o alimento da alma.

Convidada especial, a dançarina e coreógrafa do Balé Folclórico da Bahia, Nildinha Fonseca, dançou sob o ritmo dos tambores e encantou os foliões durante todo o percurso. "O sentimento é de carinho, amor, gratidão, respeito e ancestralidade. Estar próximo de Brown é sempre muito gratificante e fortalecedor. Ele legitima nossa raiz, então, eu só tenho que agradecer aos deuses e a ele", afirmou.

No segundo dia oficial do Carnaval de Salvador, o Camarote Andante recebeu a autenticação de Trio Sustentável pela Prefeitura de Salvador, em ação da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Promoção Animal (Secis). O veículo é equipado com geradores que filtram a poluição e é movido pelo combustível HVO, mais conhecido como diesel verde. Vindo diretamente da Finlândia, o HVO é obtido a partir da hidrogenação de gordura animal.A titular da Secis, Marcelle Moraes, contou que o selo da secretaria concedido a Brown é “um reconhecimento pela enorme contribuição que o artista tem realizado em prol do incentivo às boas práticas sustentáveis em nossa folia”.