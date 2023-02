Bruno Monteiro sobre Muquiranas: “Não podemos tolerar”

O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, se manifestou nas redes sociais sobre o episódio no qual homens do bloco “As Muquiranas” encurralam uma mulher empurrando-a com as mãos e jatos de água em um trecho do Circuito Osmar (Campo Grande), até que oficiais da Guarda Civil chegam e a mulher é acolhida.

“No carnaval tudo pode? É preciso cuidado com isso. Algumas posturas não podem e não são mais toleradas. Não é justificável aceitarmos comportamento agressivo e violento com as mulheres sob o argumento de que ‘sempre foi assim’”, argumenta Monteiro.

O titular da Cultura cobra um posicionamento da direção do bloco em relação às atitudes dos foliões. “Não podemos tolerar a cultura dos homens que se vestem de mulher, portando armas que jogam água, como símbolo da sua masculinidade. O bloco Muquiranas não é o responsável, mas será responsável se não cobrar uma mudança de atitude dos seus foliões. Será uma omissão”.

Em nota, o bloco As Muquiranas afirmou que é “contra todo e qualquer tipo de violência, preconceito e assédio e lamenta qualquer atitude que evidencie essas práticas”.

A nota ainda salienta que está à disposição das autoridades para identificar os foliões que cometeram os atos denunciados, inclusive com dados de documentos. “Colocamos todos os dados que temos à disposição do poder público, para que identifiquem o folião e tomem as providências cabíveis com tal cidadão”.