Bruno Reis curte bloco Camaleão no meio dos foliões

No último dia de carnaval, nesta terça-feira, 21, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) aproveitou para curtir a folia no meio “do povo”.

O gestor foi flagrado pela equipe do Portal A TARDE “atrás do trio” de Bell Marques, que desfilou no bloco Camaleão no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Simpático, o gestor não se intimidou com o “aperto” do chão e distribuiu fotos e acenos para os foliões que estavam dentro do bloco e nos camarotes.

Vídeo

Isabela Cardoso | Ag. A TARDE