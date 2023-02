Camarote irregular é interditado no circuito Dodô

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) interditou o Cristo da Barra Hostel, neste sábado, 18. O local funcionava como um camarote de forma irregular, sem autorização da Prefeitura.

Segundo informações da pasta municipal, o estabelecimento foi autuado por desvio de atividade já que possuía alvará para pousada e estava utilizando o espaço como camarote, além de descumprir o alvará sonoro.

Diretor de fiscalização da Sedur, Alexandre Tinôco enfatizou que a secretaria atua de forma preventiva desde a montagem até a desmontagem dos camarotes para garantir a segurança dos foliões.



"Não vamos permitir que estruturas irregulares coloquem em risco a vida de quem vem curtir e trabalhar no Carnaval”, afirmou Tinôco. Durante a ação, os fiscais apreenderam o som e retiraram as pessoas do local.

Tinôco conta ainda que, diariamente, os técnicos da Sedur vistoriam os camarotes licenciados para verificar a necessidade de ajustes nas estruturas.