Camarotes devem desmontar estruturas de Carnaval até 4 de março

As empresas responsáveis por camarotes, praticáveis, arquibancadas e postos operacionais usados no Carnaval têm o prazo de até 4 de março para a remoção das estruturas. O desmonte é fiscalizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

De acordo com a lei municipal, após a desmontagem, as empresas têm mais dez dias para recuperação de áreas públicas que tenham sido danificadas. As notificações já foram entregues aos camarotes, e a multa para quem descumprir a determinação é de R$2.281,16 por dia de atraso.

Neste ano, 20 camarotes foram licenciados pela prefeitura. Todos no circuito Dodô, na Barra-Ondina.

O dia 4 de março também é o limite para a recuperação das áreas públicas nos circuitos oficiais do Carnaval.