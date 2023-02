“Carnaval é uma festa exclusivamente popular”, diz Edvaldo Brito

O deputado federal Antônio Brito (PSD), conversou com o Portal A TARDE, na tarde deste domingo, 19, no circuito Osmar (Campo Grande), onde esteve no quarto dia do retorno do Carnaval ao lado do seu pai, o vereador Edvaldo Brito (PSD).

Edvaldo Brito, que já foi prefeito da capital baiana na década de 1970 e também já coordenadou do carnaval de Salvador, apontou à segurança da festa como um dos principais pontos que garantem o sucesso do evento.

“O Carnaval é uma festa exclusivamente popular e democrática. Coordenei por três anos o carnaval e sei como é. Eu procurava assegurar o folião. Acho que a segurança do folião é fundamental. Saímos de um momento difícil de saúde, então eu tenho que desejar paz, amor e sobretudo saúde a todos os baianos. Estou satisfeito. Acabei de sair de uma entrevista com o governador Jerônimo e vi a disposição dele em fazer o que está fazendo nesse primeiro Carnaval. Estarei junto nesse mesmo propósito”, disse Edvaldo.

Por fim, Antônio falou sobre a emoção de retornar aos circuitos carnavalesco da capital junto com seu pai, que já foi coordenador da festa.

“Muito feliz de ver ao lado do meu pai. Já tivemos no Pelourinho, na saída do Olodum, tivemos ontem no Curuzu com Ilê Aiyê, tivemos na Ondina e agora viemos para o Campo Grande. Nós olhamos o carnaval como um todo. Meu pai, que já coordenou o Carnaval, fica mais fácil para olhar coisas como ambulante, a questão do cordeiro, a questão social. Precisamos olhar para poder ir ajudando, cooperando com o governador Jerônimo Rodrigues para poder resolver as coisas”, comentouAntônio Brito.