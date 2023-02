"Carnaval tem que ser pipoca", diz Adolpho Loyola

Presente na pipoca do Baiana System no Circuito Osmar (Campo Grande), na noite deste domingo, 19, o chefe de gabinete do Governador, Adolpho Loyola, reforçou o papel democrático que o carnaval da pipoca representa para o povo.

“A maior pipoca patrocinada pelo Governo do Estado. Carnaval democrático, com a banda maravilhosa, é assim. A pipoca é o Carnaval da Bahia!”, disse Loyola, que vai continuar curtindo os próximos dias do carnaval da capital e do interior.

“Vou descer para pegar Armandinho e amanhã estamos no interior, no extremo sul da Bahia com o governador e de noite estamos de volta em Salvador. O Governo do Estado está patrocinando festividades em quase 70 municípios. É uma novidade esse patrocínio presente no interior do estado.", pontuou.

Questionado sobre qual será a música do Carnaval de Salvador neste ano, Adolpho disse que “vai deslizando” na música ‘Zona de Perigo’ de Léo Santana.

“Eu gostei dela. Gostei! Gosto da música baiana, mas o meu negócio é São João. Carnaval é gostoso, mas eu sou do interior também. Meu negócio é São João, mas aqui 'eu vou deslizando'”, brincou.

Falando nos festejos juninos, Loyola disse ainda que o Governo do Estado quer transformar o mês de junho em um período de alta estação na Bahia.

“Ano passado nós já fizemos uma festa enorme do São João. O governador [Rui Costa] patrocinou a festa em várias cidades, Diogo [Medrado] fez um belíssimo trabalho com a Bahiatursa, e esse ano nós vamos fazer um São João maravilhoso. O governador quer vender o São João da Bahia nos estados para que a gente possa trazer mais turistas e fomentar o turismo aqui no estado também. Vamos pro sul, pra São Paulo, pra Brasília, pro Rio de Janeiro, pra gente trazer esse turismo aqui para o mês de junho também ser uma alta estação aqui na Bahia”, planejou.