Carnaval termina com redução de 6% nos afogamentos

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) registrou uma queda nos incidentes de afogamentos em comparação com 2020. Houve redução de 6% durante o período do Carnaval, com apenas uma morte por afogamento no trecho Jardim de Alah x Ipitanga.

O coordenador Kailani Dantas afirmou que o total acumulado deste ano foi de 75 salvamentos, sendo 69 no circuito Barra-Ondina, e sete entre o Jardim de Alah e a praia de Ipitanga.

Foram registradas 2.441 ações preventivas, sendo 1.379 na Barra e 1.032 no trecho da orla entre Ipitanga e Jardim de Alah. Em 2020, os números totais apresentados foram 1.257 resgates, 495 preventivas, recuperação de 73 crianças perdidas e 31 ações do SOS Praia.

Durante o Carnaval, o órgão atuou com um efetivo de 257 agentes, distribuídos no circuito Dodô (Barra-Ondina) e nas demais praias da orla sob responsabilidade da Salvamar (trecho Jardim de Alah a Ipitanga, além das ilhas de Maré e dos Frades), das 8h às 20h.