Chuva cai, mas não intimida foliões: "Não muda nada"

Quem reclamou do sol quente, com temperaturas que chegaram aos 32º nos primeiros dias do Carnaval em Salvador, teve uma resposta de São Pedro nesta segunda-feira, 20,. Mas, se alguém pensou que o temporal afetaria a animação dos foliões no Circuito Dodô (Barra-Ondina), pensou errado.

"Já estou me preparando para pular atrás de Bell Marques sob chuva", disse ao Portal A TARDE Ana Cristina, que havia acabado de comprar uma capa de chuva e chegava à folia para curtir com o companheiro Gilmar Antônio.

"Mesmo com chuva, não altera nada, não", afirmou ele, que aproveitou a conversa com o Portalpara elogiar a festa.

"Ontem curti Durval, sete horas de desfile. Muito lindo, muito tranquilo. A gente aproveita para fazer o registro à Secretaria de Segurança Pública. Show de bola. Desde sexta-feira a gente tem vindo todos os dias. O saldo é extremamente positivo", avaliou.

Ana Cristina e Gilmar pretendem seguir na folia, mesmo sob chuva | Foto: Matheus Calmon | Ag. A TARDE

Fabio Santana e Fátima Nassri, que chegaram a Salvador na manhã de domingo, 19, vieram especialmente para curtir o desfile do Camaleão nesta segunda.

"A gente vai, com chuva ou sem. Se chover, tem que ir. Fazer valer o abadá", disse Fátima, que estava acompanhando a previsão do tempo antes de sair de casa.

"Às 11h da manhã eu estava monitorando e não tinha previsão de chuva. Mas vai chegando todo mundo na alegria, vai contagiando e aí segue", disse. Fábio, por sua vez, afirmou que o casal pretende retornar para casa na quarta-feira e, caso não chova, volta à rua para brincar no último dia da folia.

Quem também não se intimidou com as águas caindo do céu foi o 'Filho de Gandhy' Edjeferson Teixeira, que mora em Candeias e curtiu todos os dias da folia na capital.

Edjeferson adquiriu a capa de chuva na Barra | Foto: Matheus Calmon | Ag. A TARDE

"Peguei aqui mesmo a capa. Independente da chuva, a animação é a mesma. A gente já está aqui e não desiste. A chuva não impede". Folião há duas décadas, ele não tem pretende interromper a curtição.

"Estou curtindo desde quinta e amanhã vou de novo. Sou folião há 20 anos. Se chover, está tudo certo".

Ana e Gilmar, Fábio e Fátima, Edjeferson e os demais foliões devem manter a capa de chuva por perto. Segundo o Climatempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora para esta segunda-feira, 20,. Na terça, 21, há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite.