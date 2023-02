Com abadás esgotados, Timbalada desfila neste sábado na Barra/Ondina

O bloco Timbalada desfila neste sábado, 18, no Circuito Dodô (Barra/Ondina). A banda vendeu todos os ingressos e neste ano homenageia o povo e as raízes.

”Há 30 anos a Timbalada lançava seu primeiro álbum. E neste carnaval, estamos celebrando nossa história, mas não olhando apenas para dentro, mas sim, para tudo ao redor”. Esta é a definição de Denny Denan, para “Ancestrais”, tema que a banda traz este ano durante sua passagem.

A banda vai homenagear as pessoas que, direta ou indiretamente, inspirando e criando, foram a mola propulsora para a força da banda. Bob Marley, Neguinho do Samba, Fialuna, Mestre Pintado do Bongô, Gilberto Gil e Carlinhos Brown são alguns deles.

Ainda nas homenagens, estão os timbaleiros, como são conhecidos seus admiradores, que serão representados pela figura de Paulo César, que acompanha o grupo desde seus primeiros ensaios no Candeal em 1989. Esse momento simboliza os ancestrais vivos que são os seguidores da banda.

O projeto “Ancestrais” tem direção artística de Fred Soares, e proporcionará aos foliões do bloco uma nostalgia, com um cenário de trio assinado pela artista plástica carioca Natália Lana e produzido pela Zoom Imagem, tem figurinos assinados por Luciano Santana e performances visuais de Pablo Pitombo.