Compositor de 'Vamo ou bora?' celebra sucesso de canção no Carnaval

O compositor da música "Vamo ou Bora", o Magno Sant'anna, disse ao A TARDE que tem um sentimento de gratidão pela recepção dos foliões que estão na avenida neste Carnaval, em entrevista dada nesta terça-feira, 21, no circuito Osmar, no Campo Grande.

A canção concorre como a música do Carnaval de Salvador de 2023, na voz do cantor Xanddy Harmonia, que ainda tem a participação de Ivete Sangalo. E os passos e ritmo entraram no gosto da galera.

No trabalho de produção da letra, ele disse que tentou trazer o que observa da cultura da capital baiana, como o modo de falar e as gírias que fazem parte do dia a dia.

"Eu fiquei muito feliz [com a recepção]. A gente trabalha tentando olhar como as pessoas falam. E foi um desafio, porque eles queriam uma música que fosse falar do povo. E só tenho agradecer ao Xanddy, que é um amigo, e aos foliões que acolheram a canção", disse Magno Sant'anna.

O compositor tem mais de 700 músicas gravadas. E a lista de sucesso é formada por outras músicas de sucesso no Carnaval, a exemplo de "Lepo, Lepo", que estourou na voz de Márcio Victor, do Psirico.