Consciência do folião condutor aumentou, avalia Detran-BA

Publicado quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023 às 17:31 h | Autor: Da Redação ouvir

O Detran realizou a campanha “Folião Contente é Folião Consciente”, e fiscalizou 389 trios elétricos Na volta do Carnaval, depois do período crítico da pandemia, os trios elétricos, parafernálias idolatradas no Carnaval, começam a ser reformadas para retomar o caminho da folia. São vários caminhões que receberem tinta, dentre outras intervenções para reinar na folia baiana. Muitos estão no galpão recebendo o trato da Associação Baiana de Trios. Aproveitando a folia, o Detran e Coelba estão promovendo um curso para motoristas de trio, que precisam ficar atentos ao que ocorre ao longo do trajeto da Avenida. Uma delas é a fiação, O motorista que quiser participar, deve se inscrever. A atividade é gratuita e voltada para motoristas e condutores de trios que vão trabalhar no carnaval 2023. Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE Data: 30/01/2023 - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE