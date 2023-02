Cordeiros protestam por pagamento de diárias de bloco na Barra

Um grupo formado por cordeiros que trabalharam no Carnaval de Salvador fez um protesto neste sábado, 25, na Rua Afonso Celso, no bairro da Barra. Segundo os profissionais, que alegaram terem sido contratados para trabalhar nos blocos puxados pelo cantor Bell Marques, o valor recebido não condiz com a diária de R$ 60 acertada previamente.

O protesto aconteceu na Barra, em frente a uma estrutura montada pela empresa responsável pelo pagamento. No local, foi formada uma grande fila.

Segundo informações divulgadas pela Rede Bahia, alguns manifestantes também disseram ter trabalhado e não ter recebido. Para receber, os cordeiros precisariam apresentar uma camisa com a numeração de cordeiro, além do chip que era anexado a uma pulseira entregue antes do desfile do bloco.

À emissora, a assessoria do cantor Bell Marques disse que repassou o valor dos cordeiros à empresa responsável pela segurança. No entanto, um dos chefes de segurança dos blocos, identificado pelo prenome de Farias, disse que quem comprovou o trabalho por meio da apresentação das camisas e do chip, recebeu normalmente, mas aqueles que não trabalharam ou saíram do posto de trabalho não irão receber.