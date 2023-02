"Curuzu e Ilê estão no chão da ancestralidade", diz Ângela Guimarães

A secretária de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, Ângela Guimarães, acompanha a tradicional saída do bloco Ylê Aiyê, neste sábado, 18, no Curuzu, e não deixou de destacar a representatividade, sobretudo quanto a contribuição para a música baiana. Este ano o Ilê comemora o centenário da matriarca Mãe Hilda.

"Foi o primeiro bloco afro que ousou contestar uma ordem de um carnaval branco, elitizado em plena ditadura militar. O Ilê é isso, é cultura é tradição é história e é ancestralidade", disse.

Ângela Guimarães exaltou a presença dos foliões em todos os circuitos da festa.

"Já passei por todos os circuitos e a presença é maciça. A expectativa é essa de que se brinque em paz com o povo vacinado e seguro", afirmou.