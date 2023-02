Daniela discursa contra intolerância de gênero: 'não tenham medo"

A cantora Daniela Mercury aproveitou o último dia oficial do Carnaval de Salvador, no Campo Grande, para mandar um recado contra a intolerância de gênero. O discurso foi feito em passagem no circuito Osmar nesta terça-feira, 21.

A artista ainda fez questão de lembrar que "ninguém é melhor que ninguém" e que o Carnaval encheu a população de orgulho e sentimento de união. Ela ainda fez um apelo para que os foliões não percam isso no dia a dia.

"Não tenham medo de falar em diversidade de gênero.Todo mundo pode ser o que quiser, se expressar ser livre. Viva o amor. Vamos acabar com as fale news contra osso artistas, a cultura, os quilombolas, os povos indígena", disse Daniela Mercury.

Ela ainda fez uma homenagem a cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, ao puxar junto com os foliões o coro da música "Faraó".

Composta por Luciano Gomes, a canção foi o primeiro samba-reggae gravado no Brasil, e foi um divisor de águas na música baiana e brasileira.

Daniela Mercury agita o Campo Grande Thiago Conceição | Ag. A TARDE