De Loreto à Bruna Marquezine: famosos curtem segundo dia de carnaval

Diversos famosos escolheram o Camarote Salvador para aproveitar o segundo dia de carnaval na sexta-feira, 17, no Circuito Dodô (Barra/Ondina). O influenciador digital Carlinhos Maia marcou presença no mirante da estrutura e acompanhou as passagens dos trios. O humorista estava ao lado do companheiro, o influenciador digital Lucas Guimarães.

Já a atriz Bruna Marquezine voltou novamente ao Camarote. Anteriormente, ela curtiu a pipoca de Anitta com a amiga e também atriz, Alice Wegmann.

Entre outras celebridades no camarote estavam: José Loreto, Deolane Bezerra, Henri Castelli, Patrícia Poeta, Thales Bretas, Dani Calabresa, Mari Gonzalez, Jonas Sulzbach, Nicolas Prattes.

Ator José Loreto estava no Camarote Salvador | Foto: Caio Duran/Thiago Duran | Camarote Salvador

Quem também estavam presentes foi a advogada Deolane Bezerra, o humorista Carlinhos Maia e o influenciador digital Lucas Guimarães | Foto: Caio Duran/Thiago Duran | Camarote Salvador

A noite contou ainda com as apresentações de Leo Santana, Alok e Timbalada.