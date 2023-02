Dezessete pessoas testam positivo para HIV no domingo de Carnaval

Dezessete pessoas tiveram diagnóstico positivo para HIV, 74 reagentes para sífilis, cinco para Hepatite C e quatro para Hepatite B, neste domingo, 19, durante testagem no Carnaval de Salvador. Pelo menos 2.372 testes rápidos foram realizados para detecção de ISTs. O serviço é oferecido nos módulos de saúde do 'Fique Sabendo', que no quarto dia da festa realizaram 1064 testes. Nos três primeiros dias da folia foram realizados 2.372 testes.

Apenas cinco pacientes se submeteram ao tratamento com penicilina, de forma inicial. Outros foram encaminhados para tratamento em unidade de Saúde de Salvador.

O funcionamento dos módulos do 'Fique Sabendo' é das 9 às 21h no Largo da Piedade (Circuito Osmar). Já na Rua Dias D´Ávila, no circuito Dodô, próximo ao Farol da Barra, é das 10 às 22h. Os módulos distribuem também lubrificantes (gel) e preservativos.