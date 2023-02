Diante de Janja, foliões entoam coro em homenagem a Lula

A presença da primeira-dama Janja Lula da Silva no camarote Expresso 2222 animou a multidão que passou na avenida. Ao perceberam a presença da esposa do presidente Lula, os foliões que seguiam o trio de Psirico e Daniela Mercury, se voltaram para a sacada do espaço e começaram a entoar o consagrado hino de campanha do petista.

"Olê, olê, olá, Lula, Lula", gritavam os foliões para saudar a primeira-dama, que distribuiu acenos e sorrisos. Janja está no camarote na companhia dos anfitriões, Gilberto e Flora Gil, de Fátima Mendonça, esposa do senador Jaques Wagner, do fotógrafo oficial do presidente, Ricardo Stuckert, além de outros artistas e famosos.