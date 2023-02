Durval se confunde e troca nome de atriz no Carnaval de Salvador

O cantor Durval Lelys cometeu uma gafe durante o desfile do bloco Me Abraça, no Carnaval de Salvador, nesta segunda-feira, 20, ao confundir a atriz Neusa Borges com Zezé Mota. A artista estava no camarote Expressso 2222, no Circuito Barra/Ondina.

"É Zezé Mota", perguntou o cantor em cima do trio.

Em seguida Durval se retratou ao perceber a confusão e se desculpou.

"Desculpa. Lembrei da Zezé, mas também da Neusa. Somos fãs um do outro e eu estou há três anos sem passar por aqui cantando. Estou meio perdido", explicou.

Neusa Borges ficou conhecida por inúmeros papéis em novelas da Globo, como Diva, em Salve Jorge, e Dalva, em O Clone.

A atriz Neusa Borges | Foto: Reprodução