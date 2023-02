Eleição 2024: “Geraldo Junior tem meu apoio incondicional”, diz Muniz

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereador Carlos Muniz (PTB), declarou ao Portal A TARDE, na tarde deste domingo, 19, no camarote da CMS, no circuito Campo Grande, que o vice-governador Geraldo Junior (MDB) sendo candidato do grupo para disputar a eleição municipal de 2024, terá seu “apoio incondicional”.

“Geraldo Júnior é um irmão pra mim, é uma pessoa que eu tenho consideração de irmão. E você pode ter certeza que se Geraldo Júnior for candidato do Grupo reunido como foi Jerônimo Rodrigues, Geraldo Júnior é meu candidato e não tem outro nome. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que se não houvesse a união é muito difícil participar de uma eleição nesse sentido. Mas pode ter certeza que se nós conseguirmos unir o grupo pode ter certeza que Geraldo Júnior terá meu apoio incondicional”, afirmou o presidente da CMS.

Muniz também falou das suas expectativas com o retorno do carnaval após dois anos sem a maior festa de rua do planeta.

“É o Carnaval que para mim vai ser um dos melhores dos últimos anos. Espero que essa felicidade contagia a todos e que todos venham a brincar o carnaval. Fazer esta festa sem violência, festa sem agressão. Esperamos que os turistas aqui sejam bem recepcionados para que não só volte no Carnaval, mas que volte durante o ano todo. E a expectativa é das melhores”.

Sobre o debate em torno das possíveis mudanças dos circuitos do carnaval de Salvador, o presidente da CMS disse: “Nós não podemos discutir sobre Carnaval em outras localidades se nós não melhorarmos o circuito Campo Grande. É um circuito que tá degradando. Aqui foi onde tudo começou. Espero que, tanto o executivo municipal quanto o executivo estadual, venham fazer algum trabalho para revitalizar o Campo Grande".

Na opinião do vereador, trazer as grandes atrações é um passo inicial para revitalizar o circuito Osmar no Campo Grande.

“Sim, nós não podemos só deixar as grandes atrações participarem do Carnaval somente da Barra-Ondina. As grandes atrações têm que vir pro centro, porque são as atrações que levam o grande público. Então, eu espero que no ano que vem, as pessoas e os blocos que participam do Barra-Ondina venham participar do Carnaval do Campo Grande para nós revitalizarmos esse que é o espaço onde tudo começou”, concluiu Muniz.