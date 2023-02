Em carreira solo, Xanddy domina circuito no quarto dia de Carnaval

O cantor Xanddy Harmonia balançou a galera na primeira vez que participa do Carnaval de Salvador com carreira solo. Neste domingo, 19, no circuito Dodô (Barra-Ondina), o ex-Harmonia do Samba manteve a energia do circuito "daquele jeito".

No quarto dia da folia, o "friozinho na barriga", descrito pelo cantor na abertura do carnaval, pareceu ter ido embora. Com muita desenvoltura e rebolado, o artista arrastou milhares de foliões durante sua passagem pela Barra.

A foliã Mariana Santana, técnica em radiologia, acompanha desde criança o cantor. Ao Portal A TARDE, ela destaou o carinho que Xanddy tem com os fãs.

"O carinho que ele tem com os fãs, esse cuidado. Eu sempre acompanhei o Xanddy, desde a época do Harmonia. E a expectativa é sempre a melhor quando o assunto é seguir o seu trio", disse Mariana.

E a Mariana está certa, no começo do circuito Dodô, o famoso Barra-Ondina, Xanddy só tem uma pergunta: "está todo mundo bem aí?", antes de emendar a próxima canção na folia.

Xanddy embalou sucessos no Circuito Barra-Ondina Rafaela Souza | Ag. A TARDE