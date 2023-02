Em encontro com Gil e Caetano, Irmãos Macêdo cantam 'Beleza Pura'

O Trio Armandinho, Dodô e Osmar arrastou foliões de todas as idades ao som de grandes sucessos do Carnaval de Salvador, nesta terça-feira, 21, no circuito Barra-Ondina.

"Vamos lá, pipoca. Estávamos esperando e o carnaval chegou", afirmou.

A apresentação foi marcada pelo encontro com Gilberto Gil e Caetano em frente ao Mirante do camarote Expresso 2222. Durante a passagem, Armandinho interagiu com a dupla e cantou "Beleza Pura".

Em um momento anterior, ao lado do cantor Paulinho Moska, Armandinho puxou a famosa "Chame gente". "Axé. Obrigado, mestre", agradeceu o artista convidado.

Caetano Veloso e Gilberto Gil | Foto: Pevê Araújo | Ag. A TARDE