Expresso Salvador transportou 47% mais pessoas que no Carnaval de 2020

Nesta terça-feira, 21, o Secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller, anunciou que o número de pessoas que estão utilizando o Expresso Salvador, já é superior a marca que foi registrada no Carnaval de 2020, quando foram registradas cerca de 70 mil pessoas. No Carnaval de 2023, até a última segunda-feira, 20, foram cerca de 103 mil pessoas utilizando o Expresso. O Expresso funciona até esta terça-feira, 21, último dia do Carnaval.

Os ônibus do Expresso saem dos shoppings Salvador, Salvador Norte e Paralela, e deixam os foliões em três pontos próximos ao Circuito Dodô (Barra-Ondina).

“O Expresso esse ano bateu todos os recordes de público. Em 2020, que foi um ano com o maior público, foram 70 mil pessoas transportadas. Hoje nós fechamos 103 mil usuários. E ainda falta mais um dia”, falou o Secretário de Mobilidade.



Fabrizzio Muller disse ainda que o balanço do transporte no Carnaval é positivo. “Todos os resultados que a gente tem presenciado, todos os depoimentos têm sido positivos e a gente fecha o Carnaval com a sensação de que avançamos. Aquele primeiro dia foi realmente de muito estresse (por conta do vazamento da adutora da Embasa na Avenida Reitor Miguel Calmon), mas nos outros dias eu acho que atendeu todas as nossas expectativas”, falou Fabrizzio.

“A gente precisa continuar avançando. É um exercício de buscar melhorias sempre”, completou o Secretário.