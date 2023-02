Fabrizzio Muller diz que mobilidade foi sucesso e já projeta 2024

Um dos pontos de maior questionamento do governo do prefeito Bruno Reis (União Brasil), a mobilidade urbana durante o Carnaval de Salvador foi avaliada como “um sucesso”, pela gestão municipal.

De acordo com o titular da pasta, Fabrizio Muller, presente na coletiva de balanço final da festa nesta quarta-feira, 22, após um começo tortuoso, por conta do episódio da adutora da Embasa que rompeu próximo ao circuito no primeiro dia de folia, as estratégias adotadas para o setor foram eficientes e contemplaram o folião que usou o transporte público para curtir o Carnaval.

“Tirando a quinta-feira, que foi um dia muito difícil e que nos obrigou a tomar várias decisões para manter o atendimento ao folião, acredito que em todos os outros dias as estratégias adotadas foram bem-sucedidas. Tivemos um transporte muito mais fluido e eficiente e ficam algumas lições importantes esse ano. Lições para que possamos criar alguns planos de contingência para que não tenhamos tantos prejuízos na mobilidade caso aconteça algum caso como o que ocorreu da Embasa”, ponderou.

“Faremos outros exercícios que serão implementados por conta do sucesso como por exemplo ampliar o atendimento das linhas circulares gratuitas, que tivemos apenas na Lapa-Barra, e agora temos a missão de pensar isso para outras áreas da cidade, como a Garibaldi. Não só pelo conforto do usuário, mas também para agilizar o processo de embarque e desembarque do folião, o que dá uma fluidez maior para o trânsito e são ideias que surgem para que a gente possa aplicar no próximo ano”.

Carnaval de 2024

E se o Carnaval de 2023 ainda nem acabou, já que o tradicional Arrastão ainda arrasta foliões na Barra, a folia do ano que vem já começa a ser projetada amanhã, segundo o secretário.

“Já tenho reunião amanhã com a minha turma para entender toda a operação e começar a discutir e fazer as provocações necessárias para evoluir. O Carnaval é isso, é dinâmico e a gente precisa acompanhar esse dinamismo”.