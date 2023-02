Foliões descartam cansaço e caem na gandaia com Bell Marques

A palavra cansaço não existe no vocabulário dos foliões que começam a pular ao som do cantor Bell Marques, no quarto dia do Carnaval de Salvador, neste domingo, 19. O músico passa pelo circuito Dodô (Barra-Ondina) com o tradicional bloco Camaleão.

O anestesista João Sobrinho veio pela primeira vez ao Carnaval de Salvador. De última hora, decidiu comprar um abadá e sair na avenida. Ele é do Mato Grosso do Sul e atualmente mora em São Paulo.

"Bell é conhecido nacionalmente, conheço todas as músicas dele. E estou gostando da estrutura do Carnaval de Salvador, está tudo muito tranquilo, muito bonito", disse o João.

E a energia de sobra que é vista no chão, junto aos fãs do cantor e da festa momesca, também é perceptível em Bell Marques, que não para de agitar a galera com um repertório formado pela aposta do Carnaval deste ano: a "Maria Eunice". A música tem composição de Ferrugem e Bia Fera.

"Estamos aqui, juntos, outra vez. E hoje vamos voar com o abadá, com muito mais alegria. Estamos todos felizes, mas preciso dizer, que a partir do momento que a minha voz invadir o seu corpo, estejam mais felizes. Pois vocês são importantes para mim, camaleões", disse Bell Marques para a multidão, antes de subir o som e fazer a festa na avenida.

Músico passa pelo circuito Dodô com o tradicional bloco Camaleão | Foto: Rafaela Souza | Ag. A TARDE