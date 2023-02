Freitas comemora redução nos indicadores de violência no Carnaval

O secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, comemorou o "balanço positivo" nos dados de violência no Carnaval de Salvador. Ele acompanhou a saída do bloco Ilê Aiyê, neste sábado, 18, no Curuzu, na capital baiana.

"O Carnaval tem um balanço super positivo até aqui, os relatos da Secretaria de Segurança Pública mostram que ainda que tenha tido alguns eventos lamentáveis de violência, a gente tem uma redução na maioria dos indicadores e no que diz respeito ao nosso trabalho, nós estamos muito felizes com as nossas iniciativas de apoio e inclusão às pessoas vítimas de violência. Nós estamos funcionando com plantão integrado", disse Freitas.

Felipe Freitas lamentou a existência de alguns casos e destacou que o governo da Bahia está conseguindo dar respostas contra atitudes criminosas. Ele festejou o retorno da folia em Salvador.

"Ainda que a gente lamente que existam casos de trabalho infantil e exploração sexual, a gente comemora sempre que o estado consegue atender e consegue dar respostas. O Carnaval está sendo muito bonito, está sendo um momento de muita felicidade, poucos casos de violência nas ruas", pontuou.

Na saída do Ilê Aiyê, Freitas rasgou elogios para o bloco e falou sobre a luta negra no Brasil. "Acho que esse momento aqui do Ilê cumpre o papel nesse sentido, de encontro da gente com o que tem de melhor, com a democracia. O Ilê inaugurou na tradição da luta negra brasileira, foi um espaço acolhedor onde negros e negras estão no centro do debate, sem sombra de dúvida todo mundo é bem vindo", afirmou.