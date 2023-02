GCM registra 30% menos documentos recolhidos durante o Carnaval

A Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM), apresentou nesta terça-feira, 22, último dia de Carnaval, um balanço da atuação dos agentes para garantir a a tranquilidade da maior festa de rua do planeta, numa ação conjunta com as forças de segurança pública do estado.

Prevenção à violência, através do patrulhamento preventivo, identificação de crianças, devolução de documentos, e também apresentações com a Banda de Música do órgão em alguns pontos da festa, apresentações lúdicas em ambientes para filhos de ambulantes e atividades de cinoterapia em Camarotes Acessíveis foram algumas das ações desenvolvidas pela GCM.

A GCM registrou, através do Núcleo de Estatísticas (Nest), 653 atendimentos, que estão relacionados a apoio aos órgãos públicos e ao cidadão. Foram contabilizadas 43 ocorrências, referente a intervenções em vias de fatos, prestações de socorros e conduções por mandados em abertos. Em apoio à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), foram apreendidos de 214 objetos perfurocortantes e dois simulacros de arma de fogo.

Para o Inspetor Geral da Guarda Civil Municipal, Marcelo Silva, a criação do Centro Integrado de Inteligência, Comando e Videomonitoramento (CICOMV), contribuiu para as ações de monitoramento na folia, em parceria com o Centro de Operações e Inteligência (COI), onde existem a atuação de GCMs.

“Só ontem, conseguimos deter três pessoas que possuíam mandado em aberto. O primeiro caso, quando um homem que responde por estupro, foi detido por agentes do Grupamento de Rondas da Capital, na Barra, e outros dois foram detidos pelo Grupo de Apoio ao Turista, no Elevador Lacerda, por responderem pelo artigo 157 do código penal”, detalhou Silva, ao explicar que durante o Carnaval, 05 pessoas foram conduzidas pela GCM, ao serem detectadas pelo reconhecimento facial.

Identificação de crianças

Durante os dias de festas, a Guarda Civil, através da Coordenadoria de Ações de Prevenção à Violência (CPREV), identificou um total de 13.751 crianças, com pulseiras contendo informações como o nome da criança, dos pais ou responsáveis e telefone para contato. O objetivo da pulseira de identificação é facilitar a localização dos pais ou responsáveis pelos menores nos casos de crianças perdidas nos circuitos do carnaval.

Documentos recolhidos

253 documentos perdidos, o que representa uma redução de aproximadamente 30%, se comparado ao mesmo período de 2020, foram localizados pela GCM. O folião pode acessar o site da instituição (www.gcm.salvador.ba.gov.br), e verificar se o nome consta na lista de documentos perdidos. Com a confirmação, deve se dirigir a sede do órgão, na Avenida San Martin, das 08 às 17 horas, a partir desta quinta-feira (23), em posse de um documento original com foto, ou boletim de ocorrência para fazer a retirada.

Para o Diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima, a Guarda Civil Municipal teve um papel muito importante nesse Carnaval, colaborando com uma gama de serviços de grande importância para a população.

Diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência da Guarda Civil Municipal de Salvador, Maurício Lima | Foto: Eduardo Tito

“Desenvolvemos desde ações preventivas à operacionais. Nossos agentes conseguiram participar ativamente de ações de fiscalização que retiraram mais de 100 facas das ruas, realizamos patrulhamento preventivo, identificamos crianças, atuamos com atividades lúdicas e preventivas, estaremos devolvendo os documentos encontrados, enfim, serviços extremamente importantes para a realização do Carnaval”, disse Lima, ao comemorar os resultados positivos.

GCM Cidadã

A Guarda Civil realizou nas unidades acolhedoras que receberam os filhos dos ambulantes, durante os festejos carnavalescos atividades lúdicas e educativas através da Banda de Música, com várias apresentações também em abrigos, escolas e nos camarotes acessíveis, levou apresentou repertório variado do axé e marchinhas dos antigos carnavais.