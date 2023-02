Geraldo Júnior enaltece trabalho das forças policiais durante Carnaval

Presente no circuito Osmar (Campo Grande) na tarde desta terça-feira, 21, o vice-governador da Bahia, Geraldo Junior (MDB), homenageou as equipes das forças de segurança do Estado, que trabalharam diariamente para garantir a ordem e a proteção dos foliões no Carnaval de Salvador.

De acordo com o ex-presidente da Câmara de vereadores da capital baiana, graças ao trabalho integrado das autoridades, houve uma redução considerável no número de ocorrências policiais.

"A gente esquece de reconhecer o valor desses homens e mulheres que saem de suas casas. Estou aqui ao lado do comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, bravos homens e mulheres nas ruas, garantindo nossa segurança, a segurança do folião. Além disso, temos a doutora Heloísa [Brito], delegada geral da Polícia Civil. Fiz questão de fazer esse registro aqui para a Bahia, para os baianos, para o cenário nacional e mundial saber a importância dessas pessoas. São 30 mil homens e mulheres, doutor Edson Reis do DPT [Departamento de Polícia Técnica], coronel Marquezine do Corpo de Bombeiros, homens e mulheres que se dedicaram todos os dias do carnaval a cuidar da nossa segurança. Ao lado do secretário Marcelo Werner, damos a redução nos índices de criminalidade nesse Carnaval que, com certeza, será o melhor de todos os tempos", destacou.

O coordenador do carnaval da Bahia falou também sobre sua agenda e as expectativas para o último dia da festa momesca, de volta à programação do Estado após dois anos de paralização provocada pela pandemia do coronavírus.

"Nós participamos hoje pela manhã de uma reunião de avaliação do contexto da segurança pública e da saúde. Agora estou aqui com vocês da imprensa e vamos no camarote da Câmara Municipal de Salvador prestigiar os vereadores da nossa cidade com muito respeito, independente de posição partidária e ideológica. Depois, mais tarde, vocês sabem que eu sou um folião, tenho que curtir e dançar um pouquinho, meter dança e ver qual será a música do Carnaval", completou.

Sobre a música do Carnaval de 2023, Geraldo Júnior se antecipou e desafiou os jornalistas presentes na entrevista a darem seu palpite e indicar o hit vencedor. Questionado sobre sua preferência, o emedebista preferiu não se arriscar.

"Antes que vocês joguem para mim, eu jogo pra vocês: qual será a música do Carnaval? Eu não tenho preferência, mas há tendências. Uma das grandes tendências é a de Léo Santana, Zona de Perigo", brincou.

O vice-governador aproveitou ainda para fazer um balanço dos cinco dias de Carnaval e avaliou, de forma positiva, os resultados apresentados pela organização da maior festa de rua do planeta.

"A avaliação é muito positiva. Os números mostram isso, a Segurança Pública mostra isso, a Saúde mostra isso. São investimentos que, com certeza, tornará esse o melhor Carnaval", concluiu.