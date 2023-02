"Hoje é dia de celebrar", diz Lincoln sobre volta do Carnaval

A volta para a rua no Carnaval de Salvador, após dois anos sem a festa, é algo similar a um grito de gol entalado na garganta. A avaliação é de Lincoln Senna, que conversou com Portal A TARDE, instantes antes do início do desfile na Barra e falou sobre a alegria de estar de volta a avenida.

"Foram dois anos com um grito de alegria engasgado na garganta. Voltar para a rua vai ser um grito de gol, 'mermão'. Ter a oportunidade de voltar pra rua vai ser aquele grito de gol", disse o cantor.

"Sempre fiz com muito carinho e, com certeza, será muito bom, intenso, o melhor dos melhores que estão por vir. Então hoje, a abertura oficial, é dia de encontrar e celebrar".

Confira a entrevista com o artista

null Matheus Calmon | Ag. A TARDE