Irmãos Macêdo celebram legado de Dodô e Osmar

O retorno do Carnaval de Salvador marca o centenário de Osmar Macêdo, músico que, junto com seu irmão Dodô, criou o Fobica, primeiro trio elétrico. Os Irmãos Macêdo desfilaram neste ano nos principais circuitos da cidade à bordo de uma réplica do carro, o Fobicão. Multidão de fãs cativos lotaram as ruas nos dois dias de homenagem.

No sábado, o trio esteve presente no circuito que leva o nome do patriarca, no Centro, e, na noite de ontem, arrastou multidões no circuito Barra-Ondina, o circuito Dodô, em celebração aos percursores da música baiana e do Carnaval.

"Osmar foi um grande mestre que me ensinou tudo sobre a música baiana" afirmou Armadinho, vocalista e inventor da guitarra baiana." Dodô e Osmar se foram fisicamente, mas estão presentes com a gente todos os dias em energia e música", completou o irmão Aroldo.

Armandinho, Betinho, Aroldo e André guiaram o trio na avenida com um repertório diverso de músicas, disseminando o espírito do carnaval trietrelizado. Sucessos como Chame Gente, Pombo Correio e Rock de Caicó embalaram as multidões ao longo da avenida. "A gente tem um público variado que não esquece dessa história e que diz: " eu quero esse carnaval!", disse Armandinho.

O legado da história dessa família se confunde com a história do carnaval. "As músicas de Dodô e Osmar são importantes não só para mim, mas para todas as pessoas. Atrás do carnaval só não vai quem já morreu! ", afirmou Manoel, 50 anos, fã que levou o filho para seguir o trio e conhecer a história do Fobica.

Com público cativo e diversificado, muitos acompanham o trio desde a juventude. Disorges, de 51 anos, vem de Alcobaça no interior do estado todo o ano para seguir o trio de Dodô e Osmar. " É a história do carnaval da Bahia, eles são os inventores do trio, não perco um ano", afirmou. O trio dos Irmãos Macêdo volta a circular no circuito Barra-Ondina hoje à noite e na terça de carnaval.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre