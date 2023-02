Ivete, Xanddy e outros artistas desejam melhoras ao colega Lincoln

Após a internação às pressas do cantor Lincoln Senna, colegas artistas começaram a desejar forças e melhoras ao artista. Uma deles foi Ivete Sangalo. A musa do Axé usou as redes sociais para emanar as boas energias para a recuperação do puxador da 'Locomotiva'.

"Já deu tudo certo, querido", disse a cantora em uma postagem no Storie em seu Instagram.

O cantor Xanddy, que ainda chamou Lincoln de "filho mais velho", disse está mais "tranquilo" após receber as notícias atualizadas.

"Vai ficar tudo bem, lincão (meu filho mais velho🥰)🙌🏾 Já recebi notícias e tô mais tranquilo, seu exército pode ficar tranquilo tbm.💙 Essa nossa foto foi exatamente no meio desse furacão chamado carnaval, que por sinal, vc fez lindooooo, todos viram".

O ex-vocalista do Harmonia do Samba ainda salienta que "o post é somente pra desejar uma boa e veloz recuperação e deixar aqui registrado, o amor, carinho e respeito que tenho por vc e os seus".

A esposa de Xandy, a ex-dançarina e cantora Carla Perez, comentou a postagem do marido: "Estamos todos em oração pela sua recuperação", disse.

Lincoln foi internado às pressas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do hospital São Rafael, na noite desta quinta-feira, 23, após apresentar mal-estar, febre, calafrios, crise de tosse e espirro, além de dor torácica.

Maratona no Carnaval

Desde o Furdunço, no dia 12 de fevereiro, o cantor fez um total de 16 apresentações em diferentes locais no estado e vários desfiles no carnaval da capital baiana.

Já na última segunda-feira, 20, ele precisou cancelar dois shows durante o carnaval, depois que o ônibus em que ele e a equipe viajavam quebrou. O incidente comprometeu a logística de chegada no circuito Osmar (Campo Grande). “A produção realizou todos os esforços possíveis para fazer o desfile acontecer, mas ficou inviável”, informou a assessoria na ocasião.

No mesmo dia, a assessoria do cantor emitiu uma nota [veja]. Nela, a equipe informa sobre o quadro clínico do artista e sobre os cancelamentos dos shows. Na postagem, várias personalidades, entre conhecidos e desconhecidos, desejam melhoras ao cantor. O ex-jogador do Vitória, atualmente no Flamengo, Marinho diz: "Em oração que Jesus abençoe". Os cantores Kevi Jonny, Beto Jamaica, o humorista Leozito Rocha, e outros também deixaram o apoio.