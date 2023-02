Janja curte Carnaval de Salvador no Expresso 2222

A primeira-dama Janja foi aparição surpresa para curtir o quarto dia do Carnaval de Salvador neste domingo, 19. A esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve no camarote Expresso 2222.

Janja e Lula escolheram a Bahia para passar o período da festa momesca. Eles estão em Inema, na Base Naval de Aratu desde o último dia 17 de fevereiro.

Sem Lula, neste domingo Janja está acompanhada da empresária Flora Gil, anfitriã do camarote, do cantor Gilberto Gil, e da esposa do senador Jaques Wagner (PT), Fátima Mendonça.

Janja ao lado dos anfitriões do camarote | Foto: Divulgação