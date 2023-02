Jerônimo Rodrigues prestigia carnaval do extremo Sul da Bahia

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) acompanhou o Carnaval do extremo sul da Bahia, nesta segunda-feira, 20. A cidade de Caravelas, com seis dias de programação, foi o primeiro município visitado por Jerônimo. O governador seguiu para Alcobaça, e terminou a agenda no município de Prado. Os três municípios foram contemplados com investimentos do Governo do Estado para a realização da festa no interior.

“Acompanho o Carnaval de Salvador, mas visitei a festa de Lapão e da Chapada Diamantina, e hoje estou aqui no extremo sul em três municípios importantes, com prefeitos companheiros. Vim aqui mostrar com a minha imagem que essa região é rica em tudo e em festa, principalmente porque as pessoas são bem acolhidas quando chegam aqui”, afirmou o governador, que percorreu a pé o circuito do desfile do trio elétrico, ao som de Daniel Show, Lú Reis e banda, com a participação de bonecos gigantes e outros grupos culturais, como os caretas.

“É muito gratificante a vinda do governador e mostrar também dos recursos que ele atribuiu às nossas festas carnavalescas, tanto em Caravelas, quanto em Prado, como em Alcobaça. É muito importante isso para nós. Nós temos hoje trio na rua, escola de samba na avenida e várias bandas com dois trios, com palco”, destacou o prefeito de Caravelas, Silvio Ramalho.

O Carnaval de Alcobaça, começou na última sexta-feira, 17, com vasta programação cultural que trouxe desfile de trios elétricos. O governador chegou à cidade no início da tarde e acompanhou os festejos pelas ruas. Já no final da tarde, em Prado, Jerônimo participou do desfile do bloco MST Folia pelas ruas da cidade.

Mais de 60 cidades são apoiadas pelo Estado para a festa ser realizada. Além das cidades citadas, foram contemplados ainda os municípios de Angical, Barra do Mendes, Belmonte, Bom Jesus da Lapa, Brotas de Macaúbas, Cabeceiras do Paraguaçu, Cândido Sales, Camamu, Caravelas, Correntina, Esplanada, Itabuna, Itiuba, Jussiape, Lapão, Madre de Deus, Lauro de Freitas, Nova Fátima, Palmeiras, Paramirim, Porto Seguro, Prado, Rio do Pires, Santa Bárbara, Tanquinho, Tucano, Várzea do Poço, Cipó, Paratinga e Itaparica.

O secretário de turismo, Maurício Bacelar, que acompanhou o governador pela região, disse que as visitas aos carnavais dos municípios servem para traçar metas de desenvolvimento.

“Nós temos feito pesquisas nas regiões turísticas aonde o carnaval tem mais força. Essas pesquisas vão servir para guiar as ações da Secretaria no futuro. Nós estamos identificando a origem dos turistas, o tempo de permanência, quais os destinos que eles percorrem, e também quanto cada um investe no estado. São com esses dados que a gente retroalimenta as iniciativas do turismo na Bahia”, afirmou Bacelar.