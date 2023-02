Juliette sobre puxar bloco no Carnaval: "Estou aqui como estagiária"

A cantora Juliette, assim que deixou o trio de Babado Novo onde cantou para os foliões no circuito Dodô, concedeu entrevista e falou sobre a emoção de estar em cima do trio pela primeira vez no Carnaval de Salvador.

"Uma energia muito boa. Contagiante. Uma experiência única de ser vivida e tive o privilégio de viver", afirmou a paraibana, natural de Campina Grande.

Se pretende puxar um bloco na folia momesca, a ex-BBB pediu calma. "Estou aqui de estagiária hoje. Vou agora subir no trio de Claudia Leitte para cantar com ela. No futuro, puxar um bloco, quem sabe".

Sobre os projetos para 2023, Juliette disse que está pensando em lançar algo mais animado e dançante. "Com certeza o que vivi aqui vai ter contribuição nisso", prometeu.

Protegida

Após sair do trio, Juliette precisou passar pelos foliões para chegar aos camarotes onde ela terminaria a noite. A estrela contou com um forte esquema de segurança para evitar o assédio dos foliões.

Algumas das pessoas que tentavam chegar perto dela, usavam tiaras decoradas com cactos, emoji usado por ela durante o BBB. Confira o flagra feito pelo Portal A TARDE.

null Karol Barbosa | Agência Ag. A TARDE