Líder do tráfico da Gamboa é preso por tráfico de drogas na Barra

Um dos principais líderes do crime organizado da Gamboa, em Salvador, foi preso neste sábado, 18, no circuito Dodô (Barra), em Salvador.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o suspeito é acusado de associação criminosa e tráfico de drogas. Ele foi encontrado após alerta do Sistema de Reconhecimento Facial.

A Polícia Civil ainda apura se há envolvimento do suspeito com o homicídio ocorrido na quinta-feira, 17, na Avenida Carlos Gomes (ACM), em Salvador, na estreia do carnaval.

Titular do Draco, José Alves Bezerra, responsável pelas investigações que culminaram na prisão, declarou que outras ações estão previstas para a região.