Márcio Victor, do Psirico, se apresenta no Desfile das Campeãs

Depois de realizar uma maratona no Carnaval da Bahia, o cantor Márcio Victor e sua banda Psirico se apresentam neste sábado, 25, no Desfile das Campeãs, na quinta edição do Camarote Bradesco na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

“Vamos levar essa energia gostosa da Bahia para o Rio de Janeiro, nessa festa massa da minha amiga Carol Sampaio. Bora sacudir tudo!”, finalizou o líder do Psirico.



Além do artista baiano, o line up do último dia de festa do camarote vai contar também com shows de Anitta, Pedro Sampaio, o tradicional Bloco da Favorita e DJ Felipe Mar.